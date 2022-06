WK zwemmen: 15-jarige Canadese pakt 2e goud, controverse op de rugslag

clock 19:44

19 uur 44. 20e WK-medaille voor Sjöström, Canadese tiener doet het weer. Sarah Sjöström heeft de ontgoocheling van de gemiste titel op de 100m vrij doorgespoeld met een gouden medaille op de 50m vrije slag. De 28-jarige Zweedse bleef net onder de 24 seconden (23"98) en steekt zo haar 20e WK-medaille op zak. Enkel Michael Phelps (33), Ryan Lochte (27) en Katie Ledecky (22) hebben er meer. De 15-jarige Canadese Summer McIntosh won na de 200 meter vlinderslag nu ook goud op de 400 meter wisselslag, na een spannende race tegen de Amerikaanse Katie Grimes. Op de 50m rugslag was er controverse toen Justin Ress als eerste aantikte, maar achteraf werd gediskwalificeerd omdat hij bij zijn finish volledig onder water lag. Het goud ging zo in eerste instantie naar zijn Amerikaanse landgenoot Hunter Armstrong, maar na een klacht werd de beslissing alsnog teruggedraaid. Voor de rest was het alweer een vruchtbare dag voor de Italianen, die de 4x100 wisselslag estafette wisten te winnen én ook nog eens met Gregorio Paltrinieri de 1.500 meter vrije slag binnenhaalden, in een Europees record (14'32"80) dan nog. .