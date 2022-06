Romelu Lukaku keert terug naar Inter: het verhaal van de vroegtijdig ingeloste belofte

È a casa, hij is terug thuis. Minder dan een jaar na zijn recordtransfer naar jeugdliefde Chelsea staat Romelu Lukaku (29) terug in Milaan. Bij oude vlam Inter wil de Rode Duivel voor de tweede keer zijn voetbalgeluk terugvinden. De aanvaller is vanochtend vroeg in Milaan geland, later vandaag volgen de medische en fysieke tests, daarna volgt de handtekening.