"Inter-Lukaku: ci siamo": doorbraak in terugkeer van Romelu Lukaku naar Inter

"Arriva Lukaku" en "Inter-Lukaku: ci siamo": La Gazzetta dello Sport laat er weinig tot geen twijfel meer over bestaan. Romelu Lukaku keert terug naar de club waarmee hij in 2021 landskampioen werd.

Lukaku verkaste vorige zomer voor 115 miljoen euro naar Chelsea, de club van zijn (jongens)hart, de jeugdliefde die hij toch nog eens een herkansing wilde geven.

Maar voor Lukaku werd het uiteindelijk geen blij weerzien en heimwee drijft hem weer in de armen van Inter.

Chelsea houdt het been niet langer stijf, maar wil wel boter bij de vis. En daar knelt het schoentje, want Inter botst op zijn financiële limieten. Net daardoor had het Lukaku vorige zomer ook verkocht.