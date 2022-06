Inter bestempelt Romelu Lukaku als "een mogelijkheid": "Maar er zijn nog moeilijkheden"

Er gaat geen dag voorbij of de Italiaanse media duwen Romelu Lukaku nog wat meer naar Inter.

Lukaku staat nog op de loonlijst van Chelsea, maar speler en club zitten niet meer op dezelfde golflengte.

De Rode Duivel staat te popelen om terug te keren naar Italië, maar de transfer is nog niet afgerond.

"Romelu Lukaku is een mogelijke piste, maar er zijn nog moeilijkheden", vertelde CEO Beppe Marotta vandaag bij Rai Radio 1.

"We moeten zien of we dit kunnen afronden of niet. We willen een competitief elftal vormen, maar we moeten respect hebben voor het financiële evenwicht."

Inter had Lukaku vorige zomer verkocht omdat het water aan de lippen stond. "Met die wetenschap voeren we onderhandelingen. We mogen de ambitie hebben om alle paden te verkennen zonder te vrezen dat we er niet zullen geraken."

Inter moet dus creatief zijn en dat is het niet alleen met zijn gewenste aanvaller.

Paulo Dybala, transfervrij bij Juventus, praat met de Italianen en ook Henrich Mchitarjan (einde contract bij AS Roma) en André Onana (Ajax) lijken op komst. Inter wil Lautaro Martinez dan weer niet laten gaan.