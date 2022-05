Inter bestudeert terugkeer van Lukaku: "Maar er is creativiteit voor nodig"

De Italiaanse pers pakte vanmorgen al uit met nieuws over onderhandelingen tussen Romelu Lukaku en zijn ex-club Inter. Maar tijdens tijdens een ronde tafel in Milaan ontkende Giuseppe Marotta, de CEO, het verhaal ook niet.

De spits ging vorige zomer naar Chelsea voor bijna 115 miljoen euro, maar kende een ongelukkig eerste seizoen na zijn megatransfer van bij Inter Milaan. Inter is wel niet gehaast. "We mogen ons niet laten meeslepen", zei hij. "We hebben al dingen gedaan. Er is professionaliteit en creativiteit nodig", beklemtoonde hij.

De Italiaanse ploeg hoopt daarnaast de Argentijn Dybala aan te trekken. Die mag vrij vertrekken bij Juventus. "Het is duidelijk dat we hopen dat hij bij ons kan spelen", zei Marotta. Hij voegde er wel aan toe - met een glimlach - niet te weten waar Dybala volgend seizoen zal spelen.

Op vraag van de Italiaanse pers bevestigde hij dat de Kroatische vleugelspeler Ivan Perisic zal vertrekken. "We betreuren dat, maar hij wil een ervaring in de Premier League", zei hij. "We waren niet in een positie om hem een beter aanbod te doen." De 33-jarige Perisic speelt al sinds 2015 voor Inter, met uitzondering van een jaar dat hij op huurbasis voor Bayern speelde (2019-2020).