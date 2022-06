PSG gaat vol voor Christophe Galtier als nieuwe T1: "Nooit met Zinédine Zidane gesproken"

Officieel ligt Mauricio Pochettino nog altijd niet buiten bij PSG, maar na anderhalf jaar zal hij zijn valiezen mogen pakken.

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi ontkent in een gesprek met Le Parisien namelijk niet dat de Franse kampioen de markt verkent.

Zinédine Zidane werd meermaals geciteerd als de begeerde vrijgezel, maar hij is geschrapt van de lijst.

"Ik heb nooit met hem onderhandeld", verklaart de PSG-preses. "We hebben voor een andere optie gekozen."

"Ik bewonder Zidane. Hij was een fantastische speler en hij is een buitengewone trainer. Maar er is geen gesprek geweest, niet direct of indirect."

"We gaan voor een coach die de beste keuze is voor wat we willen bereiken."

Al-Khelaïfi kon er ook een naam op kleven. Het gaat om Christophe Galtier, de coach van Nice. Bij die club ging hij vorige zomer aan de slag nadat hij Rijsel in 2021 naar de titel geloodst had.

"Ik hoop dat we snel een akkoord vinden, maar ik respecteer Nice en hun bestuur. Het is logisch dat zij hun belangen verdedigen."