PSG haalt Luis Campos binnen als adviseur, ook Zidane is op komst volgens Franse media

Met een 8e titel in 10 jaar was PSG dit seizoen in Frankrijk weer sant in eigen land. Maar in de Champions League wil het maar niet lukken. Daarom wordt de bovenbouw van de club wat aangepakt.

Vandaag bevestigde PSG de komst van Luis Campos (57) als voetbaladviseur. De Portugees zal verantwoordelijk zijn voor "de organisatie, aanwerving en prestaties van de eerste ploeg", klinkt het.

Campos verdiende zijn strepen als technisch directeur bij Monaco en Rijsel. "Hij is een pionier in de ontwikkeling en verbetering van het spel, bekend om zijn moderne en innovatieve aanpak", meldt PSG.



"PSG zal profiteren van de ideeën, kennis en ervaring van Luis Campos om het team te helpen de volgende stap te zetten."