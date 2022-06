Rafael Nadal speelde zonder gevoel in zijn linkervoet: "Wimbledon? Enkel als mijn lichaam er klaar voor is"

In zijn dankwoord in het Court Philippe Chatrier na zijn 14e overwinning op Roland Garros beloofde Rafael Nadal dat hij ging vechten om zijn carrière te verlengen. Maar de pijn in zijn linkervoet geeft hem meer dan alleen kopzorgen.

De Spanjaard lijdt in zijn linkervoet aan de ziekte van Müller-Weiss, een zeldzame en complexe voetafwijking. Hij wil een oplossing voor de pijn. "Zoals ik al eerder heb gezegd, in de huidige omstandigheden, kan ik niet en wil ik niet voortspelen", klonk het op de persconferentie.

Voor elke wedstrijd in Parijs kreeg Nadal een inspuiting om de pijn in zijn voet te onderdukken. "Enkel dankzij die injecties was ik in staat om hier te spelen. Door de injecties werden de zenuwen in mijn linkervoet onderdrukt."

"Ik speelde zonder pijn, maar ook zonder gevoel in mijn voet. Een beetje zoals je een verdoving krijgt bij de tandarts. Enkel zo heb ik kunnen spelen. Dat kan een keer de oplossing zijn, maar dat is geen oplossing op langere termijn."