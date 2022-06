Dirk Gerlo over Amélie Mauresmo: de groeipijnen van de nieuwe toernooidirectrice van Roland Garros

Straks om 15 uur krijgen we op Roland Garros de finale bij de vrouwen. Iga Swiatek werd verwacht en is ook op de afspraak, in tegenstelling tot al haar collega’s uit de top 10.





Gelukkig stootte de nog altijd maar 18-jarige Coco Gauff op indrukwekkende manier, zonder setverlies, door naar de titelmatch. Gauff maakt zowel op als naast de baan indruk. In één van de vorige bijdragen had ik het al over haar sociale engagement. Gisteren, na de overwinning tegen Trevisan, was haar boodschap op de camera erg duidelijk. "Peace. End gun violence."

Tijdens de podiumceremonie na afloop zullen Iga Swiatek en Coco Gauff geflankeerd worden door onder anderen Amélie Mauresm, de nieuwe toernooidirectrice.

Voor wie Mauresmo niet vers in het geheugen heeft zitten: ze is de beste Franse tennisspeelster ooit. Eerste plaats op de wereldranglijst, in 2004 vice-olympisch kampioene. Geklopt door Justine Henin in de finale. Wint twee jaar later de Australian Open en Wimbledon, waarbij ze telkens Henin verslaat.





Na haar carrière als speelster wordt ze coach van het Franse Fed Cupteam en daarna van Andy Murray. Begin dit jaar volgde ze Guy Forget op als toernooidirecteur van Roland Garros.



En die eerste editie na corona zal wel nog even aan haar ribben blijven kleven.

Mauresmo kan namelijk niet terugblikken op een vlekkeloos verlopen organisatie

en zal vooral moeten sleutelen aan de avondmatchen.

Die werden vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Dat verliep toen al moeilijk vanwege corona en de verplichte avondklok. Mauresmo zit met een erfenis waar ze niet goed weet mee om te gaan.