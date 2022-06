Rafael Nadal na slijtageslag tegen Novak Djokovic: "Een magische nacht"

"Een magische nacht." Zo omschreef Rafael Nadal de clash met Novak Djokovic. "Ik had niet verwacht dat ik dit niveau zou halen. Dit is een emotioneel moment voor mij. Ik bedank de supporters voor de steun die ik hier altijd krijg."



Met 13 eindzeges is Nadal de recordkampioen in Parijs. "Iedereen weet hoe belangrijk het voor mij is om hier te spelen. Roland Garrros is het belangrijkste toernooi van mijn carrière."



"Het was een heel zware wedstrijd. Novak Djokovic is een van de beste spelers in de geschiedenis en het is altijd een grote uitdaging om tegen hem te spelen. Je moet vanaf het eerste tot het laatste punt je allerbeste tennis bovenhalen."



Dat laatste punt viel pas om 1.15 uur en daar wilde Nadal toch nog wel wat over kwijt. "Dat is te laat, zonder twijfel. Oké, ik heb nu 2 dagen rust, maar als je ziet wat er met Zverev gebeurde in Madrid (die stond tot 5.20 uur op de baan en moest 13 uur later weer aan de bak, red), dat is een groot probleem."



"Ik begrijp natuurlijk de financiële kant van de zaak. TV-zenders leggen veel geld op tafel. Maar een match op gravel die 5 sets kan duren en pas om 21 uur van start gaat: dat is te laat."