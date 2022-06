Vamos Nadal! Spaanse grootmeester wint voor 14e keer Roland Garros

In het begin van de tweede set leek het toch spannend te worden, toen Ruud uit het niets door de opslag van Nadal ging en op een 3-1-voorsprong kwam. Het wakkerde enkel het vuur in Nadal nog meer aan.

Twee dagen na zijn 36e verjaardag ging Rafael Nadal op zoek naar zijn 14e zege in 14 finales op Roland Garros. De 23-jarige Casper Ruud was zijn tegenstander, maar de jonge Noor was te fel onder de indruk van de omstandigheden en zijn tegenstander.

14e titel op Roland Garros, 22e zege op grandslamtoernooi

Voor Nadal is het zijn 14e overwinning op Roland Garros, sinds zijn debuut in Parijs in 2005 verloor hij amper 4 wedstrijden op het gravel van de Franse hoofdstad. Op zijn 36e is ook de oudste winnaar van het Franse grandslamtoernooi.

Het is ook zijn 22e zege in een grandslamtoernooi. Nadal telt 2 overwinningen meer dan Roger Federer, die al even in de lappenmand ligt, en Novak Djokovic. De Serviër kon niet deelnemen op de Australian Open omdat hij niet gevaccineerd was en verloor in Parijs in de kwartfinale van Nadal.

De vraag is nu of Rafael Nadal nog terugkeert naar Roland Garros, hij heeft al enkele jaren last van een chronische voetblessure. Daar was dit jaar weinig van te merken: hij versloeg met Felix Auger-Aliassime (ATP-9), Novak Djokovic (ATP-1), Alexander Zverev (ATP-3) en Casper Ruud (ATP-8) 4 spelers uit de top 10.

Aan stoppen denkt Nadal voorlopig niet. "Deze zege geeft energie om vol te houden en voort te doen", zei de Spanjaard in zijn overwinningsspeech. "Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik probeer te vechten om te blijven gaan."