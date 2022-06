Pechvogel Zverev scheurt meerdere ligamenten in rechtervoet: "Zoeken naar snelle manier om te herstellen"

De halve finale op Roland Garros tussen Alexander Zverev (ATP-3) en Rafael Nadal (ATP-5) is gisteren op een dramatische manier tot een einde gekomen. De 25-jarige Duitser verzwikte zijn enkel en moest de strijd staken. Via Instagram liet Zverev ondertussen al weten dat hij verschillende ligamenten in zijn rechtervoet gescheurd heeft