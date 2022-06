Drama op Roland Garros: Zverev verzwikt enkel en verlaat veld in rolstoel, Nadal is finalist

clock 18:26 18 uur 26. Het is zeer zwaar en triest voor Sacha. Hij speelde een ongelofelijk toernooi. Ik weet hoe hard hij vecht om een Grand Slam te winnen. Ik wens hem het beste en een snel herstel. Rafaël Nadal. Het is zeer zwaar en triest voor Sacha. Hij speelde een ongelofelijk toernooi. Ik weet hoe hard hij vecht om een Grand Slam te winnen. Ik wens hem het beste en een snel herstel. Rafaël Nadal

clock 18:25 Het moment waarop Zverev op krukken een einde maakte aan de halve finale. 18 uur 25. Het moment waarop Zverev op krukken een einde maakte aan de halve finale

clock 18:16 18 uur 16. Einde van de wedstrijd. Alexander Zverev komt op krukken terug het gravel op. Geeft de umpire een hand en Nadal een knuffel. De wedstrijd is gespeeld. Een wrang einde van een bijzondere halve finale. Nadal kwalificeert zich dus als eerste voor de mannenfinale op Roland Garros. . Einde van de wedstrijd Alexander Zverev komt op krukken terug het gravel op. Geeft de umpire een hand en Nadal een knuffel. De wedstrijd is gespeeld. Een wrang einde van een bijzondere halve finale. Nadal kwalificeert zich dus als eerste voor de mannenfinale op Roland Garros.

clock 18:14 18 uur 14. De wedstrijd ligt even stil. Op de uitdagende forehand van Nadal, bleef Zverev's voet haken in de gravel. Het ziet er niet goed uit voor de Duitser. . De wedstrijd ligt even stil Op de uitdagende forehand van Nadal, bleef Zverev's voet haken in de gravel. Het ziet er niet goed uit voor de Duitser.

clock 18:03 18 uur 03. Zverev schreeuwt het uit van de pijn! Zverev misstapt zich volledig bij de rally die beslist voor de 6-6! Hij valt op de grond en schreeuwt het uit van de pijn. Court Philippe-Chartier is even muisstil, veert dan op met een ondersteunend applaus voor Zverev. Veel helpt het niet voor de Duitser, hij krabbelt wel overeind, maar moet in een rolstoel naar binnen gebracht worden. . Zverev schreeuwt het uit van de pijn! Zverev misstapt zich volledig bij de rally die beslist voor de 6-6! Hij valt op de grond en schreeuwt het uit van de pijn. Court Philippe-Chartier is even muisstil, veert dan op met een ondersteunend applaus voor Zverev. Veel helpt het niet voor de Duitser, hij krabbelt wel overeind, maar moet in een rolstoel naar binnen gebracht worden.

clock 17:59 17 uur 59. Zverev haalt uit met zijn beste moment van de dag. Een magistrale backhand die langs de rand van het veld scheert en net op de achterlijn belandt. Heerlijk punt voor Zverev, dat hem het zelfvertrouwen geeft om ook de set te winnen: 5-6. . Zverev haalt uit met zijn beste moment van de dag. Een magistrale backhand die langs de rand van het veld scheert en net op de achterlijn belandt. Heerlijk punt voor Zverev, dat hem het zelfvertrouwen geeft om ook de set te winnen: 5-6.

clock 17:57 17 uur 57. Eindelijk wint Nadal eerste opslagspel in tweede set. Nadal heeft eindelijk nog eens een service game kunnen winnen. Hij had er 6 opslagspellen voor nodig in de tweede set. 5-5 en we naderen de kaap van de 3 uren. . Eindelijk wint Nadal eerste opslagspel in tweede set Nadal heeft eindelijk nog eens een service game kunnen winnen. Hij had er 6 opslagspellen voor nodig in de tweede set. 5-5 en we naderen de kaap van de 3 uren.



clock 17:47 17 uur 47. De wedstrijd kan nog alle kanten uitgaan. De vraag is: is Nadal, die sukkelt met zijn voet, fysiek klaar wanneer het 1-1 wordt? . Dirk Gerlo op Radio 1. De wedstrijd kan nog alle kanten uitgaan. De vraag is: is Nadal, die sukkelt met zijn voet, fysiek klaar wanneer het 1-1 wordt? Dirk Gerlo op Radio 1

clock 17:44 17 uur 44. Discussie tussen umpire en Zverev. Even commotie op Court Philippe-Chartrier. De umpire meende een scheldwoord te horen uit de mond van een gefrustreerde Zverev die zijn opslag miste. Hij roept de Duitser tot de orde, maar Zverev ontkent in alle talen. Hij discussieert even met de umpire en verdedigt zich: "ik heb dat niet gezegd, vraag het mij in het vervolg!" . Discussie tussen umpire en Zverev Even commotie op Court Philippe-Chartrier. De umpire meende een scheldwoord te horen uit de mond van een gefrustreerde Zverev die zijn opslag miste. Hij roept de Duitser tot de orde, maar Zverev ontkent in alle talen. Hij discussieert even met de umpire en verdedigt zich: "ik heb dat niet gezegd, vraag het mij in het vervolg!"

clock 17:41 Op toptennis staat duidelijk geen leeftijd... 17 uur 41. Op toptennis staat duidelijk geen leeftijd...

clock 17:36 17 uur 36. Opvallend: Nadal heeft zijn service nog niet kunnen winnen in set 2. Van de 7 games, kon enkel Zverev zijn opslagspel één keer behouden. Nadal gaat dus ook opnieuw door de opslag van Zverev en komt op 3-4. . Opvallend: Nadal heeft zijn service nog niet kunnen winnen in set 2. Van de 7 games, kon enkel Zverev zijn opslagspel één keer behouden. Nadal gaat dus ook opnieuw door de opslag van Zverev en komt op 3-4.

clock 17:34 17 uur 34. Zverev drukt zijn stempel op set 2. Er wordt kwaliteitsvol toptennis gespeeld. Alexander Zverev drukt door en loopt twee spelletjes uit op Nadal, door voor de derde keer te breken op de opslag van de Spanjaard. 2-4 voor de Duitser! . Zverev drukt zijn stempel op set 2 Er wordt kwaliteitsvol toptennis gespeeld. Alexander Zverev drukt door en loopt twee spelletjes uit op Nadal, door voor de derde keer te breken op de opslag van de Spanjaard. 2-4 voor de Duitser!

clock 17:27 Elk spel eindigt nu met een deuce, wat leidt tot langdurige games. Het zal lang wachten worden op de tweede halve finale tussen de Noor Ruud en de Kroaat Cilic. Als we die nog willen zien vandaag, dan moet het volgens Christophe Clarey, de tennisexpert van de New York Times, toch even anders: . 17 uur 27. Elk spel eindigt nu met een deuce, wat leidt tot langdurige games. Het zal lang wachten worden op de tweede halve finale tussen de Noor Ruud en de Kroaat Cilic. Als we die nog willen zien vandaag, dan moet het volgens Christophe Clarey, de tennisexpert van de New York Times, toch even anders:

clock 17:19 17 uur 19. Zverev is de eerste speler die in deze set een eigen opslagspel wint. Hij maakt er na een game van 8 minuten 2-3 van. . Zverev is de eerste speler die in deze set een eigen opslagspel wint. Hij maakt er na een game van 8 minuten 2-3 van.

clock 17:18 17 uur 18. Na 2 uur en 12 minuten staat het 2-2 in de TWEEDE set. . Na 2 uur en 12 minuten staat het 2-2 in de TWEEDE set.



clock 17:08 Geniet van de langste rally (44 slagen!) van de wedstrijd:. 17 uur 08. Geniet van de langste rally (44 slagen!) van de wedstrijd:

clock 17:02 17 uur 02. Nadal breekt opnieuw na lange rally. De set telt voorlopig enkel breakpunten. Na de break van Zverev, kan ook Nadal zich opnieuw door het spelletje van zijn tegenstander slepen. Al was het wel na een lange, uitputtende rally van 44 slagen. . Nadal breekt opnieuw na lange rally De set telt voorlopig enkel breakpunten. Na de break van Zverev, kan ook Nadal zich opnieuw door het spelletje van zijn tegenstander slepen. Al was het wel na een lange, uitputtende rally van 44 slagen.

clock 16:51 16 uur 51. Opmerkelijk: de eerste set tussen Nadal en Zverev duurde langer dan de halve finales bij de vrouwen van Coco Gauff en Iga Swiatek. Zij kwalificeerden zich vlotjes in net iets meer dan een uur voor de finale van Roland Garros, die morgen wordt gespeeld om 15.00 u. Live te volgen op Radio 1 of met updates op sporza.be. . Opmerkelijk: de eerste set tussen Nadal en Zverev duurde langer dan de halve finales bij de vrouwen van Coco Gauff en Iga Swiatek. Zij kwalificeerden zich vlotjes in net iets meer dan een uur voor de finale van Roland Garros, die morgen wordt gespeeld om 15.00 u. Live te volgen op Radio 1 of met updates op sporza.be.

clock 16:47 16 uur 47. Nadal breekt meteen door opslag van Zverev in set 2. Meteen alle hens aan dek voor Zverev! Nadal gaat door op zijn elan en breekt door de opslag van de Duitser: 1-0 in de tweede set. . Nadal breekt meteen door opslag van Zverev in set 2 Meteen alle hens aan dek voor Zverev! Nadal gaat door op zijn elan en breekt door de opslag van de Duitser: 1-0 in de tweede set.