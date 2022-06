Een match die startte in mei en eindigde in juni: was het een historische Nadal-Djokovic?

Het was al ruim over middernacht (en ondertussen dus 1 juni) toen Rafael Nadal een Spaanse oerkreet slaakte. In de onderlinge duels staat hij nog altijd 30-29 achter tegen Novak Djokovic, maar in zijn tweede thuis kan hij deze week wel nog altijd jacht maken op een 14e eindzege op Roland Garros. Tenniscommentator Dirk Gerlo zal zich deze Parijse soiree nog lang herinneren.

59 keer stonden Rafael Nadal en Novak Djokovic al tegenover elkaar op een tennisveld. Hoeveel uur zou dat zijn? Gisteren was het 4 uur en 12 minuten. Dirk Gerlo herinnert zich ook nog de 6 uur en 35 minuten in de halve finales van Wimbledon in 2018 en de 4 uur en 50 minuten op de Australian Open in 2012. Voor hem zijn dat de twee duels die hem het meeste bijblijven tussen de eeuwige rivalen. Al mag ook Roland Garros 2022 van Dirk Gerlo het etiket historisch krijgen. En wel hierom:

Intensiteit vanaf minuut een

Nadal wordt dit jaar nog 36 jaar, Djokovic is net 35 jaar geworden. Fysiek gaat het allemaal wat minder op latere leeftijd, wordt algemeen aangenomen. Niet zo bij twee buitenaardse tennisvedetten. "Die intensiteit was er vanaf de eerste minuut", zegt Gerlo. "Dat valt nog veel meer op in de tribunes dan op televisie." "Djokovic begon de wedstrijd als favoriet en ik had verwacht dat hij meteen zou proberen het zelfvertrouwen van Nadal een deuk te geven. Het omgekeerde gebeurde. Djokovic werd verrast door de intensiteit van Nadal." "Deze intensiteit kan dit toernooi niet meer geëvenaard worden, denk ik. Nadal had zich voorgenomen dat hij deze match niet zou verliezen. Hij was op alle vlakken beter: mentaal en fysiek." "Het was wellicht wel niet de allerbeste Djokovic die we zagen. Wat volgens mij meespeelde was dat Djokovic nog niet echt getest was dit toernooi, terwijl Nadal in een vijfsetter tegen Felix Auger-Aliassime dat wel had meegemaakt."

Nadal deed het licht uit in zijn tweede thuis

Op voorhand was er al veel te doen over het late aanvangsuur van de wedstrijd. Dat had alles te maken met het plezieren van de bedrijven die de uitzendrechten hadden. "Djokovic en Nadal hadden er na de wedstrijd kritiek op", zegt Dirk Gerlo. "Een avondmatch in Parijs is niet hetzelfde als op de Australian Open." "Toen de wedstijd afgelopen was, gaf de thermometer nog 10 graden aan. Dat is niet goed voor een atleet. De ballen worden ook zwaarder en de bots van de bal anders. Daar moet echt iets op gevonden worden." "De sfeer was wel magisch. Parijs is echt een thuismatch geworden voor Nadal. De hele setting gaf de avond iets magische. Ondanks het hele late uur, zat de tribune tot het einde voor 80 procent vol."

Meer dan welk ander tennisduel, zijn de wedstrijden Nadal-Djokovic dé duels der duels.

De onzeker toekomst van Nadal