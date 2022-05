Rafael Nadal schrijft er nog een hoofdstuk bij op Roland Garros na intense clash met Novak Djokovic

Het late aanvangsuur (na 21 u in Parijs) leek ietwat verrassend Novak Djokovic parten te spelen.

De Serviër leverde meteen zijn opslagspel in en moest ook al snel een tweede break toestaan. Dat scenario zou zich overigens veelvuldig herhalen in deze meeslepende kwartfinale.

In de eerste set liet Rafael Nadal dat dubbele sneetje fromage niet meer van zijn brood halen (2-6), in de tweede set schudde Djokovic wel een ommekeer uit zijn mouw.

Hij keek tegen een 0-3-achterstand aan, maar de Servische vechtersbaas pepte zichzelf op en het aangewakkerde vuur resulteerde in 6-4 in zijn voordeel.

De opstoot van Djokovic werd evenwel opnieuw afgeremd door Nadal, die met een nieuwe dubbele break weer in de driver’s seat zat. 2-6 in de derde set na bijna 3 uur.

Het momentum vasthouden bleek uiteindelijk een moeilijke opdracht. In set 4 nam Djokovic met een soepele service de touwtjes weer in handen (5-2), meer dan aanklampen zat er niet in voor de 13-voudige laureaat aan de overkant van het net.

Aanvankelijk toch, want Nadal poetste twee setpunten weg en verkocht zijn huid erg duur.

De rekening werd gepresenteerd in een tiebreak: een gedisciplineerde Nadal dwong Djokovic in de fout en glimlachte na een spektakelstuk van ruim 4 uur.