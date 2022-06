Celtics smeren Warriors meteen thuisverlies aan met driepuntbombardement in 4e quarter

Boston jaagt een 18e recordtitel na, maar de 17e dateert al van 2008 en de laatste finale was in 2010. Voor de huidige ploeg is deze finale dus nieuw, terwijl Golden State toe is aan zijn zesde finale in 8 jaar, met triomfen in 2015, 2017 en 2018.



Die ervaring met de omstandigheden gebruikte de thuisploeg. Bij de rust stond het nog net achter (54-56), maar zoals gewoonlijk sloeg het toe in het derde quarter (24-38). Met een voorsprong van 15 punten leek de buit min of meer binnen.



Maar het 4e quarter is vaak het quarter waarin Boston het verschil maakt en de Celtics antwoordden zoals in een heuse bokskamp: ze gaven de onmachtige Warriors een 16-40-pak voor de broek, goed voor de zege.



Boston sloeg Golden State knock-out met een geweldige, collectieve serie driepunters. Langs alle kanten vlogen de bommen binnen in de laatste 12 minuten: liefst 9 op 12 waren raken, voor een totaal van 21 op 41.

