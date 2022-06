Outstanding Stephen Curry brengt Golden State Warriors weer naast Boston Celtics in NBA-finale

Met 43 punten schoot Stephen Curry zich dus nog wat meer de geschiedenisboeken van de NBA in. Hij is samen met LeBron James en Michael Jordan de enige speler die erin slaagde om meer dan 40 punten te maken in een NBA-finalewedstrijd op 34 of ouder. Een mooi rijtje!

Met 2-2 kan alles nog, dat beseft ook Curry. "We hebben vandaag iedereen laten weten dat we nog steeds meedoen", zei de scherpschutter van Golden State na zijn indrukwekkende prestatie.

"We hebben het thuisvoordeel opnieuw te pakken en misschien is het momentum ook wel een beetje gekeerd nu. Hopelijk kunnen we op voorsprong komen."