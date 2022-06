Golden State Warriors pakken uit in Game 2 en brengen NBA-finale weer in evenwicht

De eerste partij liep voor de Golden State Warriors niet volgens plan in eigen huis, maar vannacht tapte het team uit een ander vaatje. Hoewel, in het begin van de partij liep Boston opnieuw weg naar een voorsprong van 9 punten. Maar de Warriors panikeerden niet en gingen met een bonus van 2 punten de rust in.

En vooral na de pauze ontbonden de Warriors, onder leiding van Stephen Curry, hun duivels. "De prestatie van Curry in het derde quarter was waanzinnig", zei coach Steve Kerr achteraf. Hij was uiteindelijk goed voor 29 punten met onder andere 5 driepunters en 6 rebounds.

14 van de punten van Curry kwamen er - niet toevallig - in Q3. De kers op de taart van het dominante derde quarter (35-14) kwam er met een buzzerbeater van Poole van bijna aan de helft van het terrein.

Daarna kon Boston geen vuist meer maken en zo staat het weer 1-1 in deze finale. De komende twee matchen zijn in Boston.