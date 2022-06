Fans van Warriors halen opgelucht adem: Curry doet gewoon mee in Game 4 van finale

Meer nog dan de 116-110-nederlaag waren de Warriors bezorgd om de blessure van Curry, want die haalde het einde van de partij niet, toen Al Horford in een gevecht om de bal op het linkerbeen en de linkerenkel van Curry was gaan zitten.



Coach Steve Kerr voedde twijfels over de blessure, Curry dacht dat het niet zo erg zou zijn. Donderdag kon hij de supporters en basketballiefhebbers overal geruststellen. "Ik ga spelen. Dat is alles wat ik weet momenteel", antwoordde hij laconiek op een vraag naar zijn deelname.



"Ik weet dat ik zal spelen. Het zal er alleen van afhangen hoe mijn been zal reageren. We zien wel hoe ik me zal voelen."



Horford viel op 4 minuten van het einde van Game 3 zwaar op Curry. De dubbele MVP van 2015 en 2016 kroop moeizaam recht met een pijnlijke grimas, probeerde het nog een minuutje, maar verliet daarna het veld.

Het incident deed denken aan zijn voetverstuiking in maart, waardoor hij even out was. Zo erg was het niet, wist Curry: "Toen kon ik niet normaal wandelen, nu ging dat."



Hoe recupereert hij en probeert hij zich klaar te stomen voor de dienst? "Ik slaap ongeveer 10,5 uur en stop mijn been af en toe in een bak ijs."



Na 3 finalematchen leidt Boston met 2-1. Wie het eerst 4 keer wint, is kampioen.