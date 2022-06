Curry spartelt flink tegen, maar dominante Celtics leiden opnieuw in NBA-finale

Na de bolwassing in de vorige wedstrijd mocht Boston vannacht voor het eerst in deze finale voor eigen publiek aantreden. In een kolkende TD Garden zetten de Celtics al vroeg de toon. Ze koppelden hun kenmerkende versmachtende verdediging aan een hoog afwerkingspercentage en bovendien domineerden de grote jongens van de Celtics de rebound. Bij de rust was het verschil 12 punten in het voordeel van de thuisploeg. Maar dan moest het intussen bijna fameuze 3e quarter van Golden State nog komen. Ook nu plaatsten de Warriors een tussenspurt na de rust. Stephen Curry maakte 15 van zijn 31 punten in het 3e quarter, waarin de bezoekers heel even van de leiding mochten proeven. Een alert Boston greep kordaat in en walste in het slotkwart nog naar een al bij al vlotte overwinning: 116-100. De drietand Brown-Smart-Tatum was goed voor in totaal 77 punten, maar ook de rol van Rob Williams als defensief anker was cruciaal. De sterke center tekende voor 10 rebounds, 4 blocks en 3 steals. De Celtics, die jagen op hun 18e NBA-titel (waarmee ze alleen recordhouder zouden worden), mogen vrijdag opnieuw in eigen huis spelen. Na vannacht hebben ze alvast de statistieken aan hun kant. Van de 39 keer dat het in de NBA-finale 1-1 stond na 2 matchen won de winnaar van de 3e wedstrijd 82% van de tijd de titel.

Vraagtekens bij Curry

Golden State moest zijn wonden likken na game 3. De Warriors staan met 2-1 in het krijt en bovendien heeft topschutter Stephen Curry (31 punten) mogelijk af te rekenen met een blessure.



Halfweg het 4e quarter viel Boston-speler Al Horford met zijn volle gewicht op het been van Stephen Curry, die even bleef liggen en met een pijnlijke grimas op het gelaat weer overeind kwam. Even later moest hij ook nog een ferme beuk in zijn ribbenkast incasseren van Marcus Smart en verdween hij naar de kant.



"Ik heb Stephen Curry niet gewisseld omdat hij geblesseerd was, maar omdat we 14 punten achter stonden die we in 2 minuten niet meer zouden goedmaken", zei Warriors-coach Steve Kerr, die de twijfels over een mogelijke blessure wel voedde. "We zullen morgen zien hoe ernstig het is."



Curry zelf droop al hinkend af, met een grimas op het gelaat, maar toonde zich wel strijdvaardig. "Het doet pijn. Het is dezelfde voet die ik eerder dit seizoen ook blesseerde, maar het is minder ernstig. Het komt wel goed", stelde hij zijn fans gerust.