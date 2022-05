Warriors treden in voetsporen van Jordans Bulls: zesde NBA-finale in acht jaar

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 120 - 110

Na vijf opeenvolgende finales tussen 2015 en 2019 (waarbij de titel werd gewonnen in 2015, 2017 en 2018) leek de heerschappij van de Warriors twee jaar geleden aan zijn einde te komen. Een rijk dat verbrokkeld raakte door een plaag aan blessures. Ze misten de finales in 2020 en 2021.

Dat uitgerekend de speler met de zwaarste blessurelast van allemaal bepalend was in het vijfde duel tegen Dallas, gaf het duel extra symbolische waarde. Klay Thompson nam zijn ploeg bij de hand met 32 punten, waarvan 19 voor de pauze.

Thompson zag de twee vorige seizoenen door zijn neus geboord. Tijdens de revalidatie van een zware knieblessure, liep hij een blessure op aan zijn achillespees. Meer dan 30 maanden was spelen geen optie.

Donderdagnacht toonde hij dat hij terug is. In de vier vorige duels met de Mavericks samen scoorde hij zeven driepunters, in duel vijf alleen mikte hij er acht binnen. Zo zorgde hij mee voor een voorsprong van 13 punten aan de pauze en die voorsprong gaven de Warriors nooit meer uit handen.

"Ik wil niet emotioneel worden, maar ik kan dit niet geloven. Het is ongelooflijk", zei Thompson na de wedstrijd.

De ster bij Dallas Mavericks, Luka Doncic, was opnieuw goed voor 28 punten en werd geholpen door de 26 punten van Spencer Dinwiddie, maar dat volstond niet.

Golden State Warriors zijn het eerste team die zes finales haalt in acht jaar sinds Michael Jordan de Chicago Bulls naar zes finales loodsten in twee blokken van drie: tussen 1991-1993 en 1996-1998. In de finale spelen ze tegen de Boston Celtics of de Miami Heat.

Er werd ook nog een nieuwe individuele prijs uitgereikt. Steph Curry werd de eerste MVP van de Western Conference Finals, een prijs die de naam Earvin "Magic" Johnson meekreeg.