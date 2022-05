Boston klopt Miami in spannend slotduel en pakt ticket voor NBA-finale

In de best-of-7-finale in het Oosten was het thuisvoordeel een maat voor niets. Enkel in Game 1 (in Miami) en Game 4 (in Boston) kon de thuisploeg winnen, voor de rest trokken de bezoekers aan het langste eind. Zo lieten de Celtics in Game 6 in eigen huis de kwalificatie liggen, maar in Game 7 in Miami was het wel raak.



Boston maakte de beste start in de beslissende wedstrijd. Na het eerste quarter stond er 17-32 op het bord. Offensief maakten Tatum (26 ptn) en Williams (11 ptn) het verschil, maar vooral defensief waren de bezoekers ijzersterk. Bij de Heat bleven de driepunters ook achterwege.



Jimmy Butler begon bescheiden (6 ptn in 1e quarter), maar raakte op dreef in het 2e quarter met 24 punten. Zo was bij de rust (49-55) de kloof bijna helemaal gedicht.



De 2e helft in de FTX Arena was een nagelbijter met quarterscores 26-27 en 21-18. De Celtics bleven collectief sterk, Tatum en Williams gaven de scorende rollen door aan Brown en Smart (allebei 24 ptn), zodat de kleine voorsprong na het derde quarter op het bord bleef (75-82).



Aan de overkant kwamen de punten van Adebayo (25 ptn) en Butler (35). Maar die laatste miste een open driepuntshot in money time. Zo konden de Celtics de buit met 96-100 binnenhalen.



Vanaf donderdag probeert Boston een 18e titel toe te voegen aan zijn palmares. Dan moet het voorbij de westelijke kampioen Golden State en de Warriors van Stephen Curry.