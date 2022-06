"De verdediging van Boston is echt indrukwekkend, maar onderschat ook Golden State niet"

De Golden State Warriors rekenden op weg naar de finale af met achtereenvolgens Denver, Memphis en Dallas. In de Eastern Conference deed Boston hetzelfde met Brooklyn, uittredend kampioen Milwaukee en Miami. Wie in de NBA Finals als eerste 4x wint, is kampioen, de Warriors hebben het thuisvoordeel als het tot 7 wedstrijden komt.



Boston heeft twee slopende series tegen Milwaukee en Miami in de benen, maar Dennis Xhaët verwacht niet dat dat nog een factor zal zijn tegen Golden State. "De Celtics hebben bijna 4 dagen gehad om te recupereren, dat is toch tijd genoeg. Bovendien is er in de finale sowieso meer rust tussen de matchen", zegt Xhaët.



"Wat wel een rol kan spelen, is hoe fit iedereen is. Boston heeft toch al wel wat blessures en fysieke mankementen gehad. Dat ziet er bij Golden State beter uit. De Warriors hadden enkel de blessure van Payton en die van de oudere Iguodala."

De NBA Finals zijn een ander beestje en voor dit Boston wordt het de 1e keer. Het zal interessant zijn om te zien hoe ze daarmee omgaan. Dennis Xhaët

Voor Golden State wordt het de 6e finale in de laatste 8 jaar. Maakt dat van de Warriors ook de favoriet? "Slechts voor een aantal spelers - Curry, Green, Iguodala, Looney en Thompson - wordt het niet de 1e finale. Voor de rest van het team is het ook allemaal nieuw", nuanceert Xhaët.



"Zij hebben natuurlijk wel het voordeel dat die andere jongens weten wat het is om in de NBA-finale te staan. De ervaren jongens kunnen op die manier wel voor mentale rust zorgen binnen de ploeg." "Er komt zoveel meer kijken bij een NBA-finale: zoveel meer druk, zoveel meer media-aandacht, zoveel meer interesse. Alles is groter. De Finals zijn echt een ander beestje en voor dit Boston wordt dat wel de 1e keer. Het zal interessant zijn om te zien hoe ze daarmee zullen omgaan."

Stephen Curry, Klay Thompson en Draymond Green van de Golden State Warriors.

"De verdediging van Boston is echt indrukwekkend"

Dat Boston en Golden State de twee finalisten zouden zijn, hadden wellicht maar weinig kenners voor het seizoen durven te voorspellen. Bij de Warriors waren er twijfels na 2 moeilijkere jaren waarin het team werd geplaagd door blessures. Ook scherpschutter Klay Thompson was een vraagteken na 2 jaar in de lappenmand. Hij liet intussen zien weer op niveau te zijn.



"De verwachting was wel dat Golden State opnieuw een rol zou gaan spelen, maar dat is toch nog iets anders dan de Finals halen", vindt Dennis Xhaët. "Je zag wel dat er een bepaalde flow in het team kwam. Toch hebben de Warriors zeker nog niet fantastisch gespeeld in deze play-offs. Ze staan wel verdiend in de finale."



"Net als Boston trouwens, al had Miami het ook verdiend. Het verschil tussen die twee was heel klein en het had ook de andere kant kunnen uitgaan. Ik denk wel dat we met Boston en Golden State de twee ploegen in de Finals hebben die intrinsiek het beste waren in deze play-offs."

Jayson Tatum is een van de beste twee spelers in de Finals en heeft zich deze play-offs al bewezen als een absolute superster. Dennis Xhaët

De opmars van Boston de voorbije maanden is wel bepaald indrukwekkend geweest, merkt Xhaët op. "Na 50 matchen hadden ze 25 zeges en 25 nederlagen. Dat verwacht je toch niet meteen van een titelkandidaat. Sinds januari is de ommekeer ingezet. Op basis van die laatste maanden en de play-offs was hun finaleplaats misschien wel verwacht."



"De coach heeft er bij Boston een indrukwekkende defensieve intensiteit ingekregen. Dat gaat heel interessant worden om te zien. De verdediging van de Celtics is zó goed, daar kunnen ze echt op teren." "Maar vergeet ook niet dat Boston met onder meer Jayson Tatum ook heel wat aanvallende kwaliteiten heeft. Tatum is een van de beste twee spelers in de NBA Finals en heeft zich deze play-offs al bewezen als een absolute superster."

Boston-ster Jayson Tatum

"Het verschil is echt miniem"

Boston heeft hoge ogen gegooid met zijn verdediging, maar Dennis Xhaët looft ook de defensie van tegenstander Golden State. "De Warriors hebben hun vorige titels gewonnen door hun sterke verdediging en die staat er nog steeds. De defensieve kracht van de Celtics valt misschien meer op, maar onderschat Golden State niet", beklemtoont hij.



In aanval is het natuurlijk uitkijken naar spelers als Stephen Curry, Klay Thompson of Jordan Poole, die met de ogen dicht kunnen scoren van achter de driepuntlijn. "Maar de grootste kracht van de Warriors-aanval is dat alle spelers voortdurend in beweging zijn. Dat maakt het zo moeilijk om daarop te verdedigen."



"Nu, de Celtics hebben het wel altijd goed gedaan tegen de Warriors, sinds Steve Kerr daar coach is. Ze zijn zo groot en lang, maar tegelijk ook mobiel en atletisch genoeg om voortdurend te switchen in verdediging. Daardoor maken ze het de vloeiende aanval van Golden State veel moeilijker. En ze doen het ook heel goed op shotters die staan te wachten op de bal."

De defensieve intensiteit van Boston wordt de grootste uitdaging voor Golden State. Het zal heel fysiek worden. Dennis Xhaët

Golden State zal tegen het stugge Boston zijn allerbeste spel moeten bovenhalen, of niet? "Dat hoeft niet per se om de titel te pakken", meent Xhaët. "Ze hebben de vorige series ook overleefd zonder hun allerbeste spel te spelen. En Miami en Milwaukee waren ook niet op hun best, maar hebben het Boston toch heel lastig gemaakt."



"Ook het gebrek aan centimeters zal Golden State wellicht niet echt parten spelen. Dat is in de vorige series ook geen probleem gebleken. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze met de defensieve intensiteit van de Celtics zullen omgaan. Dat wordt de grootste uitdaging. Het zal heel fysiek worden."



"Wie het zal halen, is echt heel moeilijk in te schatten. Intrinsiek denk ik dat Boston de sterkste ploeg is, al is het verschil echt miniem. Ik hoop op een beslissende 7e wedstrijd. Voor een superspannende finale was Golden State-Boston echt de beste affiche na deze Conference Finals. Een pronostiekje? Goh, Golden State in 7 matchen, maar ik ben niet helemaal overtuigd", glimlacht Xhaët.

Golden State - Boston 0-0 Golden State Boston vri 3 uur Golden State Boston maa 2 uur Boston Golden State 9/6, 3 uur Boston Golden State 11/6, 3 uur eventueel: Golden State Boston 14/6, 3 uur Boston Golden State 17/6, 3 uur Golden State Boston 20/6, 2 uur