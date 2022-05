BEKIJK: Fenomenale Jimmy Butler dwingt met Miami een beslissend duel af tegen Boston

Met hun ruggen tegen de muur begon Miami uitstekend aan de wedstrijd in Boston. Na het eerste kwart was de kloof al 7 punten in het voordeel van de bezoekers: 22-29.

De thuisploeg vocht in het tweede kwart netjes terug, maar na de rust liep Miami toch weer 13 punten uit. Boston vond opnieuw zijn tweede adem en met nog 4 minuten op de klok nam het zelfs de leiding over na een driepunter van White: 99-97.

De finale tegen Golden State was binnen handbereik voor Boston. Maar Jimmy Butler en Kyle Lowry hadden nog geen zin in vakantie. Opnieuw nam Miami over, om het voordeel niet meer af te geven: 103-111.

Butler, die 46 van de 48 minuten op het parket stond, was uiteindelijk goed voor liefst 47 punten, 9 rebounds en 8 assists. Het is zijn beste prestatie in zijn play-offgeschiedenis en zo neemt Miami toch weer een stevige optie op de NBA-finale. Zondag mogen Butler en co. het in eigen huis proberen af te maken.

Butler treedt ook in de voetsporen van LeBron James, die sleepte met Miami in 2012 ook een 7e wedstrijd uit de brand na een fenomenale wedstrijd in de TD Garden. Zijn 45 punten lagen toen aan de basis van de 79-98-zege van zijn team. Miami zou de 7e wedstrijd winnen en vervolgens ook kampioen spelen tegen OKC.