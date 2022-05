VIDEO: Wiggins inspireert Warriors met krankzinnige monsterdunk over Doncic

Op weg naar 6e finale in 8 jaar

Andre Wiggins was in totaal goed voor 27 punten bij de Warriors, Stephen Curry was de topschutter van de bezoekers met 31 punten.



Na de wedstrijd moest Doncic bekennen dat Wiggins voor het hoogtepunt van de avond gezorgd had. "Ik werd wel een beetje geraakt, maar die dunk was indrukwekkend. Daar ga ik niet over liegen", grijnsde de Sloveen. "Ik heb de beelden opnieuw gezien en ik dacht "oef...". Het was een ongelooflijke dunk."



Golden State staat dankzij de overwinning op één zege van een 6e deelname aan de NBA Finals in de voorbije 8 jaar. De Warriors kroonden zich in die periode tot kampioen in 2015, 2017 en 2018.