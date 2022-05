Jayson Tatum reageert gepast, Boston trekt series tegen Miami weer gelijk

Tatum wist dat hij meer dan een niveautje hoger moest acteren dan in Game 3, toen hij op amper 10 punten bleef steken en 6 balverliezen leed. In het eerste quarter gisteravond deed hij al beter (12 ptn).



Zijn indrukwekkende metamorfose was de motor van een geweldige start van Boston: pas bij 18-1 maakten de bezoekers hun eerste veldgoal. De Celtics liepen uit tot 26-4, de Heat stonden erbij en vonden geen oplossing.



Met 57-33 bij de rust controleerden de Celtics de rest van de match rustig uit.



Naast 31 punten was Tatum ook nog goed voor 8 rebounds en 5 assists. "We wisten dat het moest gebeuren vandaag, we konden ons bevrijden. Iedereen was klaar om ervoor te gaan", verwoordde Tatum de teamspirit na het vorige misbaksel. "Ik twijfelde niet aan mezelf."



Bij Miami kwamen Jimmy Butler en Bam Adebayo niet uit de verf. Butler, die zaterdag vroegtijdig uit de match verdween door kniepijn, zocht daarin geen excuus voor zijn prestatie met amper 6 punten. "Het zal volgende keer beter zijn." Adebayo zag zijn 31 punten van Game 3 verwateren tot amper 9 in Game 4.



De volgende partij is woensdag in Miami.