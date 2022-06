Toptalenten, een pitbull en een laatbloeier: Zijn dit de spelers van de toekomst in Nederland?

Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay kent u al. Maar in de Nederlandse selectie zitten ook heel wat minder bekende namen die de toekomst van Oranje kunnen kleuren. Een kennismaking met een onvolprezen viertal dat we straks misschien tegen de Rode Duivels zien.

Mark Flekken - 28 jaar - Freiburg

Bij de Duivels is er al jaren geen discussie over de doelman, bij Oranje des te meer. Jasper Cillessen, Tim Krul en Maarten Stekelenburg lijken hun beste jaren achter de rug te hebben. Troonopvolger Justin Bijlow sukkelt dan weer met blessures. Schrik dus niet als Mark Flekken in Qatar plots de nummer één is. Oké, met 28 jaar niet meer de allerjongste, maar hij is dan ook een echte laatbloeier. Speelt al zijn hele profcarrière in Duitsland en moest tot dit seizoen wachten om helemaal door te breken als eerste doelman bij Freiburg. Alom geroemd om zijn voetballend vermogen en mentale rust.

Jurriën Timber - 20 jaar - Ajax

Het zoveelste goudklompje van Ajax. Was dit jaar de grote revelatie in de Eredivisie en stond zelfs al zijn mannetje in de Champions League. De centrale verdediger beschikt over een uitzonderlijke passing en tonnen leiderschap voor een twintigjarige. Bijzonder compleet en constant ook. Geen wonder dat Erik ten Hag hem maar wat graag wil meenemen naar Manchester United. Al houden de Amsterdammers (voorlopig) het been stijf. Tweelingbroer Quinten speelt overigens bij Utrecht en wordt eveneens een grote toekomst voorspeld.

Tyrell Malacia - 22 jaar - Feyenoord

Onderdeel van de Europese succesploeg van Feyenoord dit seizoen. Wierp zich de voorbije maanden op als topkandidaat voor de rol van linksback. Kreeg onder meer tegen Duitsland al zijn kans en greep die met beide handen. “Malacia is een pitbull, daar speel je niet graag tegen", zwaaide ex-international Ibrahim Afellay onlangs met lof. “Hij is zo scherp, dat is ongelooflijk", klonk het dan weer bij Rafael van der Vaart. "Ik kan mij niet herinneren dat we in Nederland een linksback hebben gehad die zo scherp tackelt."

Cody Gakpo - 23 jaar - PSV