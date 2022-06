De bulderlach van Louis van Gaal: "Gouden Bal? Meer kans voor Noa Lang dan voor Kevin De Bruyne"

De niet-selectie van Georginio Wijnaldum, het schandaal rond Quincy Promes en de eerste stapjes van Dirk Kuijt als T1: Louis van Gaal kreeg alle dossiers voor zijn voeten gegooid.

Slechts heel af en toe werd de derby in Brussel door de Nederlandse pers aangetikt. Van Gaal probeert zijn systeem - 3-4-3 - te implementeren en verwacht een beter Nederland dan tegen Duitsland.

"We spelen ook tegen een beter team dan de Duitsers. België is de nummer 2 op de FIFA-ranking. We spelen tegen een topland."

Is dit dan een voorbereidingsmatch op het WK, zoals ook onze bondscoach aanhaalt? "Je speelt altijd om te winnen, maar dit is voorbereiding op het WK. Daarom heb ik ook nieuwkomers uitgenodigd. Alles staat in het teken van het WK."

Een van de Nederlanders wierp Van Gaal voor de voeten dat België "misschien over zijn top" is.

"Dat moet nog blijken", zei Van Gaal. "Ze hebben de jongste tijd meer verloren of gelijkgespeeld dan voorheen en daarom zijn ze ook gezakt op de FIFA-ranking. Maar ze hebben kwaliteit, heel goeie spelers."

Voldoende om het WK te winnen? "Ik denk dat ze kunnen winnen, maar dat denk ik ook over Nederland. Dat baseer ik op het feit dat het beste team zal winnen, niet het team met de beste spelers. En de Belgische coach streeft dat ook na."