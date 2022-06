Roberto Martinez: "Ik beschouw deze matchen al als voorbereiding op het WK"

Geen WK voetbal in de zomer dit jaar, wel in november en december, maar voor bondscoach Roberto Martinez is de voorbereiding op de Wereldbeker wel al begonnen met de Nations League-wedstrijden die voor deur staan. "Dit is voor iedereen een opportuniteit om te tonen dat ze er in Qatar horen bij te zijn", aldus Martinez.

Met een vierluik in de Nations League sluiten de Rode Duivels de komende dagen hun seizoen af. Op het programma: een derby der Lage Landen tegen Nederland en een dubbele confrontatie met Polen, met tussendoor nog een tripje naar Wales.



Op enkele maanden van het WK in Qatar benadrukt Roberto Martinez het belang van deze wedstrijden. "Voor mij maken deze matchen deel uit van onze voorbereiding op het WK. Samen met onze 2 wedstrijden in september beschouw ik dit als één blok", vertelde de Spanjaard donderdag op zijn persbabbel.



"Het zijn nog maar 6 matchen tot het WK. Voor iedereen is dit een opportuniteit om te tonen dat ze er straks bij horen te zijn in Qatar. Daarom is het ook niet de bedoeling dat spelers al vroeger met vakantie zullen vertrekken. Wie aan dit trainingskamp begonnen is, zal blijven tot het einde."



"Normaal gezien heb je alleen op een groot toernooi de kans om 4 wedstrijden op rij af te werken binnen een korte periode. Het is goed dat we dit nu samen kunnen beleven. Internationaal voetbal is niet perfect, maar de situatie is wat ze is en we willen ze in ons voordeel gebruiken."

We spelen vrijdag tegen Nederland voor een vol huis en ik kan je verzekeren dat iedereen vol voor de zege zal gaan zodra de bal rolt. Roberto Martinez

Kevin De Bruyne liet eerder deze week nog verstaan dat de Nations League hem maar weinig kan boeien, maar van laksheid op de training is volgens Martinez niks te merken.



"Zo'n trainingskamp op het einde van het seizoen is altijd lastig, maar eenmaal de spelers hier zijn, is de inzet en de energie geweldig", ziet Martinez. "Er is de voorbije dagen al goed gewerkt. We spelen vrijdag tegen Nederland voor een vol huis en ik kan je verzekeren dat iedereen vol voor de zege zal gaan zodra de bal rolt."



"Ik verwacht twee ploegen die willen winnen. Het zal een fantastische wedstrijd worden. Na deze matchen willen we lessen geleerd hebben en stappen vooruit gezet hebben met het oog op het WK."

"Eden Hazard oogt fris en scherp"

Krijgen de fans vrijdagavond Romelu Lukaku te zien tegen Oranje? De topschutter aller tijden van de Rode Duivels is onzeker na een botsing op de training. "Het was een flink duel. Als ik dat geweest was, had ik in het ziekenhuis gelegen, maar Romelu is een sterke beer", lachte Roberto Martinez.



"We zullen zien of hij klaar is om te spelen. Ik hoop wel dat hij in aanmerking komt. Als hij donderdag met de groep kan trainen, is er geen reden om niet te spelen."



"Eden Hazard? Ik verwacht niet dat hij 90 minuten kan spelen. Dat hangt ook wat af van de wedstrijd. Maar hij oogt wel fris en scherp. Hij traint met de glimlach en hij is klaar om te starten. Toch moeten we voorzichtig met hem omgaan, want hij heeft de voorbije maanden weinig gespeeld. We pakken het stap voor stap aan."



Wie in doel de geblesseerde Thibaut Courtois vervangt, wilde Martinez nog niet kwijt. "Met Casteels, Mignolet en Sels hebben we 3 keepers die het seizoen sterk beëindigd hebben. Wie er ook keept, hij zal er staan."

Eden Hazard