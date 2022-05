Vanhaezebrouck na contractverlenging: "Krijg hier de kans om zaken op mijn manier te doen"

Het vervolg van Hein II bij AA Gent, zo omschreef Vanhaezebrouck op de persconferentie het nieuws over zijn contractverlenging. "We zijn altijd met elkaar blijven praten en ik heb ook altijd gezegd dat het mijn bedoeling was om hier te blijven", benadrukte de trainer.



Toch heeft Vanhaezebroucks contractverlenging wel enige tijd aangesleept. "Er waren gewoon een heel aantal zaken die besproken moesten worden. Ik vraag nooit onmogelijke dingen, maar het is soms aanpassen aan de omstandigheden en dan andere oplossingen zoeken", legt Vanhaezebrouck uit.



"In de evaluatie waren een paar zaken waar we absoluut winst moeten maken om wat plaatsen te winnen. Daar moeten we nu en in de toekomst werk van maken. Ik voelde bij voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie veel bereidheid om daarop in te gaan."

We hebben iets nodig om een stap hogerop te zetten, maar de kern zal niet drastisch veranderen. Hein Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck is tevreden met zijn verlengd verblijf in de Ghelamco Arena. "Ik doe de job van coach heel graag en hier krijg ik ook de mogelijkheid om dat op mijn manier uit te voeren. Ik denk dat er nog mogelijkheden zijn. Er zit nog rek op."



"Er is nog meer te halen uit deze groep en het is ook absoluut de intentie om er nog wat bij te doen. We hebben gesproken over de verdere uitbouw van het team, afhankelijk van de middelen, en over de verdere uitbouw van de sportieve cel. Op dat vlak heb ik heel wat garanties gekregen van de voorzitter. We vertrouwen elkaar 100 procent."



"We hebben iets nodig om een stap hogerop te zetten, maar de kern zal niet drastisch veranderen. Het is de ambitie om de groep in de breedte sterker te maken. Op die manier kunnen we een ploeg hebben die heel weerbaar is en met iedereen kan strijden, zoals we ook dit jaar al bewezen hebben."

Het wederzijds respect tussen Ivan De Witte en Hein Vanhaezebrouck is groot.

Voorzitter De Witte: "Ik ben een zeer grote fan van Hein"

Ook voorzitter Ivan De Witte was duidelijk in zijn nopjes dat Hein Vanhaezebrouck langer aan boord blijft in de Ghelamco Arena. "Ik ben zeer blij dat we gisteravond laat tot een akkoord gekomen zijn. Voor de club is dit het allerbeste dat kon gebeuren", meent De Witte.



"Dit is de beslissing die we moesten nemen om met veel hoop, geloof en ambitie naar de toekomst te kunnen kijken. Iedereen weet dat ik een zeer grote fan ben van Hein Vanhaezebrouck. Zijn vakkennis en competentie staan buiten kijf en de "match" tussen Hein en onze club is ook bijzonder groot."



"Dat het zolang geduurd heeft, is geen financieel verhaal alleen. We wilden gewoon zoveel mogelijk zaken met elkaar bespreken en uitklaren. Ik heb het gevoel dat dit de start is van een verdere vruchtbare periode voor onze club en ook de start van veel werk naar de toekomst toe."



Voorzitter De Witte brandt van ambitie. "We willen aan de top spelen, dat is duidelijk. We hadden dit jaar al in Play-off I kunnen en moeten staan. Wat dat betreft, heb ik nog altijd een zuur gevoel over die wedstrijd tegen Cercle. We hadden onze plek in PO I verdiend. Dat blijft ook onze ambitie in de toekomst. We zullen zien waar we uitkomen."