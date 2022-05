Vanhaezebrouck riskeert extra speeldag schorsing na kritiek op scheidsrechter

Na een tweede gele kaart voor Vadis Odjidja tegen Genk kookte ook bij coach Hein Vanhaezebrouck het potje over. Ook hij werd met rood weggestuurd. Op de persconferentie haalde de trainer van AA Gent nog eens uit naar de wedstrijdleiding.

"Onze refs lopen al niet over van vertrouwen en kwaliteit", sneerde Vanhaezebrouck. "Maar deze scheidsrechter zal absoluut goed willen staan bij zijn bazen, hij zal gescoord hebben. Dat is betreurenswaardig." Volgens Vanhaezebrouck had ref Nathan Verboomen ook gelachen met de blessures van Odjidja.

Door zijn rode kaart zat Vanhaezebrouck al een schorsingsdag uit tegen Charleroi, maar zijn uitspraken krijgen mogelijk nog een staartje.

Wegens kritiek aan het adres van het Referee Department kijkt hij aan tegen een exta speeldag effectieve schorsing en twee speeldagen voorwaardelijk. Daarnaast vordert het bondsparket ook boetes van 1.000 en 2.000 euro.

"KAA Gent neemt akte van deze eisen, die door de club betwist worden. De zaak staat gepland op de zitting van volgende week dinsdag. Dat betekent dat Hein Vanhaezebrouck komende zaterdag gewoon op de bank zal zitten tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen", legt Gent uit.