Hein Vanhaezebrouck kent straf voor uitlatingen over refs op 17 mei

Vanhaezebrouck noemde de Franse scheidsrechtersbaas een leugenaar. De coach was zelf niet aanwezig op de zitting, omdat hij met Gent vanavond tegen KV Mechelen voetbalt.



In zijn pleidooi meende substituut-procureur Chris Van Den Bossche dat Vanhaezebrouck zich in zijn uitspraken in de krant Het Laatste Nieuws "deloyaal" had uitgelaten. Volgens het bondsparket zou de integriteit van Layec bij die uitspraken in twijfel getrokken zijn.



Vanhaezebrouck riskeert 2 wedstrijden schorsing met uitstel en 2.000 euro boete. "Kritiek moet kunnen, we leven in een land met vrije meningsuiting", ging Van Den Bossche verder. "Maar dat moet wel binnen bepaalde normen gebeuren, normen die Vanhaezebrouck blijkbaar niet beheerst."



"Zijn uitingen zijn kwetsend, lasterlijk en triest. Het getuigt van weinig klasse en is weinig respectvol."



Sebastien Ronse, de advocaat van KAA Gent, vroeg de vrijspraak voor die aanklacht. De aanklacht tegen Vanhaezebrouck was toegespitst op "leden van de bondsinstanties". Ronse haalde aan dat in het bondsreglement het Referee Department beschreven wordt als "geen bondsinstantie".



Zonder regel kan er geen straf zijn, pleitte de advocaat, en dus hoopt hij op de vrijspraak. Mocht het Comité die redenering niet volgen, haalde Ronse aan dat Vanhaezebrouck meende dat Layec "bewust de waarheid niet had gezegd, liegen dus," over cijfers van de VAR.



Die had volgens Layec nog maar 16 fouten gemaakt in het seizoen, hoewel die cijfers "en petit comité" al weerlegd zouden zijn. Layec wist dus dat ze niet klopten, meende Ronse, en dus sprak hij niet de waarheid.