Vanhaezebrouck slikt kritiek op scheidsrechters niet in: "Ze zoeken de klokkenluider"

"Er waren vijf cruciale fouten in vijf matchen. Dat geeft het Referee Department zelf toe. Het is problematisch dat je de feiten niet meer mag benoemen. Het probleem overstijgt AA Gent. Wat rest ons behalve dit aan te kaarten?"

Het bondsparket wil Vanhaezebrouck een extra straf opleggen na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen KRC Genk. Vooral zijn uitspraken over Nathan Verboomen zouden nog een staartje kunnen krijgen.

Vroeger werd een scheidsrechter na een mindere match even "on hold" gezet. Nu zitten we in de omgekeerde wereld en krijgt de scheidsrechter promotie.

Vanhaezebrouck ontkent dat spelers en trainers hun eigen falen op de scheidsrechter proberen te steken. "Als een van mijn spelers 2 slechte matchen speelt, vliegt hij uit de ploeg. Als een trainer tegenslag heeft, vliegt hij ook buiten."

"Vroeger werd een scheidsrechter na een mindere match even "on hold" gezet. Nu gebeurt dat niet meer. We zitten in de omgekeerde wereld: nu krijgt de scheidsrechter promotie en wordt hij op een nog grotere match gezet", verwijst Vanhaezebrouck naar het feit dat Verboomen de topper tussen Anderlecht en Club Brugge in goede banen mocht leiden.

"We kunnen niet anders dan dit aan te kaarten. Ik krijg veel reacties en andere clubs steunen me. Het zou fijn zijn als ze dat ook openlijk zouden doen. Samen een signaal geven, is sterker dan achter de schermen. De supporters van alle clubs zijn hier ook niet blind meer voor."