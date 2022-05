Hein Vanhaezebrouck en AA Gent gaan 2 jaar langer met elkaar door

Vanhaezebrouck is aan zijn tweede periode bij AA Gent toe en net als tussen 2014 en 2017 zorgde hij voor succes. De kampioenenmaker van 2015 nam in december 2020 over na een woelige periode met 3 coaches in de eerste seizoensmaanden (Jess Thorup, Laszlo Bölöni en Wim De Decker.



Vanhaezebrouck kreeg Gent weer op de rails, won vorig seizoen nog de Europe Play-offs, goed voor een Europees ticket.



Dit seizoen miste Gent na een hapering rond de jaarwisseling maar net de Champions' Play-offs, maar won vlot de Europe Play-offs. Het bleef het langst actief in Europa in de Conference League én pakte zijn vierde beker, de eerste sinds 2010.



Club en coach weten wat ze aan elkaar hebben, Vanhaezebrouck wil een team creëren dat weer een stapje hoger kan. De gesprekken namen hun tijd, maar vandaag kwam het heuglijke nieuws voor de Gent-supporters.



"Hij blijft!", was de titel van het persbericht. "Hein is nen Buffalo! Het nieuws waar alle supporters van KAA Gent op zaten te wachten, is een feit: Hein Vanhaezebrouck zal ook de komende twee seizoenen onze trainer zijn!"





"KAA Gent is blij en trots te kunnen melden dat Hein zijn contract verlengd heeft tot 2024."