Transfer heeft Messi niet armer gemaakt, Argentijn opnieuw meest verdienende atleet

Op zijn loonbriefje in Parijs staat jaarlijks een bedrag van 72 miljoen euro, ruim 20 miljoen euro minder dan in zijn laatste jaar bij Barcelona, maar dat wordt goedgemaakt door bijna 53 miljoen euro aan sponsorinkomsten.

124,7 miljoen euro is evenveel als vorig jaar, al stond Messi toen pas op plaats twee. In 2021 stak MMA-vechter Conor McGregor er met 180 miljoen dollar met kop en schouders bovenuit. De Ier verdiende opvallend genoeg vooral geld met investeringen in whisky.

Crypto en NFT's zijn populair in sportland

Lionel Messi tekende in maart een deal met "Socios", een digitale "fan engegement" app gebouwd op blockchain technologie. Daarvoor krijgt de Argentijn 20 miljoen dollar per jaar. Daarnaast is Messi ook ambassadeur van onder meer Adidas, Budweiser en PepsiCo.



Er is een duidelijke trend om in zee te gaan met sponsors uit de vrije nieuwe (en niet onomstreden) wereld van cryptomunten en NFT's.

Nummer twee in de lijst, LeBron James, sloot in januari een deal met Crypto.com. Daarnaast verkocht LeBron aandelen in een productiebedrijf en heeft hij nog heel wat andere belangen naast het veld. In totaal verdiende hij bijna dubbel zoveel naast het veld dan op het veld. Op het veld: 39,5 miljoen euro. Naast het veld: 76,7 miljoen.

En ook Neymar, de nummer vier in de lijst, tekende in november een contract met NFTSTAR, een bedrijf dat zich focust op NFT's.

In tegenstelling tot LeBron verdiende Neymar (net als Messi) wel nog altijd meer bij zijn club dan door sponsordeals. PSG betaalt Neymar - ondanks tegenvallende resultaten - 67 miljoen euro per jaar. Daarnaast heeft de Braziliaan een mooie "bijverdienste" van 24 miljoen euro dankzij sponsorcontracten.



Van een vrouw is er geen sprake in de top tien van Forbes. Van alle mannen in de top tien is Giannis Antetokounmpo de enige die nog niet de 30 is gepasseerd.