Directeur Sportmanagement VUB: "Pleit voor staten-generaal over goksponsoring in sportwereld"

Het plan van minister Van Quickenborne om de goksponsoring aan banden te leggen, sloeg in als een bom in de sportwereld. Hoe kijkt Jos Verschueren, directeur Sportmanagement van de VUB, naar de kwestie? "Ik pleit voor overleg dat eventueel tot een Belgisch compromis kan leiden", vertelde hij in VRT NWS Live. "Zo zou er zonder Nationale Loterij geen sprake meer geweest zijn van het Belgisch Olympisch Comité."

16 van de 18 voetbalclubs in onze hoogste voetbalklasse worden gesponsord door een gokbedrijf, maar ook het wielrennen, veldrijden, basketbal en volleybal rekenen op het sponsorgeld uit de gokwereld. Hoe is het zover kunnen komen? Verschueren: "Het gaat om sportweddenschappen, om eens een andere naam te gebruiken dan gokken. Die weddenschappen zijn komen overwaaien uit de Angelsaksische en Aziatische wereld."



Verschueren volgt de bewindslui uit het voetbal en de zaalsporten en pleit voor overleg. "Ik sluit me aan bij de CEO van de Pro League, Lorin Parys, om tot een goed overleg te komen en te bekijken of er een staten-generaal kan komen over de hele heisa van vandaag." Dat is een vergadering met de belangrijkste betrokkenen.



"Meneer Van Quickenborne gaf hiermee natuurlijk een flink schot voor de boeg om iedereen wakker te schudden. Ik zie dit als een soort wake-upcall om eens te kijken of er geen mooi synergiemodel kan worden ontwikkeld."



"Ik denk dan bijvoorbeeld aan sponsorende sportweddenschapbedrijven die een deel van de opbrengst naar een goed doel brengen." Verschueren pleit voor een model van corporate social responsibility of maatschappelijk verantwoord ondernemen.



"Men spreekt al van een verbod, maar dat is maar voor over enkele jaren. Laat ons die jaren slim benutten om mogelijk tot weer een Belgisch compromismodel te komen. Dat zou dan eventueel ook als Europees voorbeeld kunnen dienen. En ik denk natuurlijk ook aan preventie."

"Visueel zichtbaar zijn zonder te zeggen wie ze zijn"

"Een totaal verbod zou in het voetbal diep snijden", noemt Verschueren wel geen concrete bedragen. "Er zijn in ons land wel wat staatsgeheimen, maar het grootste zijn de bedragen in die contracten. Dat zullen we nooit zien. Misschien moet daar ook wat transparantie komen."



"Wat gaat er van die bedragen naar een goed doel, naar infrastructuur, naar stadionbeheer, naar stewards...? Dat men kan zeggen wat men me dat geld doet. Dan gaat men met een ander smaak naar die bedrijven op de shirts kijken."



"Bij een verbod kan ik alleen maar hopen dat dan de tv-rechten, op basis van hopelijk betere Europese prestaties, hoger gaan liggen. Op die manier kan een stukje worden ingevuld."



"De instromen van abonnementen, ticketing en merchandise zullen ook hoger moeten gaan liggen."

De Nationale Loterij is de grote pilaar van alle mooie olympische medailles de laatste jaren Jos Verschueren