Overzicht: verbod op gokreclame is financiële klap voor hele sportwereld

Voetbal: 10 miljoen euro minder?

Hoewel voor de sportsector wel nog een overgangsperiode wordt voorzien tot 2025, zullen veel voetbalclubs zich al zorgen maken over het verbod op gokreclame. Niet alleen op de shirts, maar ook in de stadions is reclame voor sportweddenschappen te zien.

Wielrennen: afwachten voor Lotto

In het wielrennen zal ook manager Patrick Lefevere even met de wenkbrauwen hebben gefronst. Gokbedrijf Napoleon staat sinds 2019 op de truitjes van Quick Step - Alpha Vinyl.

Ook Intermarché-Wanty-Gobert - in 2020 nog Circus-Wanty-Gobert - wordt nog altijd gesponsord door Circus. Het bedrijf is geen naamsponsor meer, maar staat wel nog op de outfit van onder meer Biniam Girmay.

Of ook de Nationale Staatsloterij onder de restricties valt, is nog niet duidelijk. Lotto-Soudal, dat al sinds 1985 in het peloton te zien is, moet dus nog even afwachten.