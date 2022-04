Stef Wolput scoort al 3 van de 4 Belgische medailles op de Invictus Games

De eerste Invictus Games werden georganiseerd in 2014 in Londen. Daarna volgden er nog edities in Orlando, Toronto en Sydney. De 5e editie is dus op dit moment aan de gang in Den Haag.

De Britse prins Harry en zijn vrouw Megan zijn er eregast, maar Harry is er vooral als initiatiefnemer van die Invictus Games.

Er doen momenteel 500 atleten aan mee uit 17 verschillende landen en die bekampen elkaar in 10 verschillende disciplines waaronder fietsen, atletiek, zwemmen, zitvolley, rolstoel rugby, rolstoelbasket en indoor roeien.

Voor de allereerste keer is er ook een Belgische delegatie in actie. Een van de Belgische atleten is Stef Wolput, zijn roepnaam is wolf. Hij heeft 3 al medailles te pakken. Een zilveren medaille op de 1.500 meter lopen, een bronzen medaille op 200m en 4x 100m lopen.



Stef Wolput: "Het is het einde van een heel traject. We komen van heel ver terug, na een zware blessure of zware ziekte. En dit is zo een beetje de bekroning van onze weg, onze lange weg die we hebben afgelegd, terug naar het normale leven."

"We hebben dat gedaan door middel van sport. Want wat is er beter dan sport om je te integreren in de maatschappij en weer je normale leven op te bouwen?"