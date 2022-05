Einde van tijdperk: hyperpopulair spel FIFA verandert van naam: "De FIFA was beetje gulzig"

FIFA eiste meer dan één miljard dollar voor de naamsrechten van de komende vier jaar. Ter vergelijking: in het laatste contract betaalde EA "maar" 150 miljoen per jaar.

Ruim twee jaar lang sleepten de onderhandelingen tussen EA Sports en de FIFA al aan. Inzet van de gesprekken was één van de allergrootste deals in de geschiedenis van virtuele spelletjes.

Nieuwe kansen EA

"Want FIFA brengt rechten maar ook plichten met zich mee", vertelde Stijn Jacobs, expert eSports voor Insightful Consulting, daar eerder over.

Zo maakt Adidas deel uit van het spel dankzij hun partnership met FIFA. "Zij moeten dus niks betalen. Maar als EA Sports straks vrij is, kunnen ze ook onderhandelen met Nike. Of met Red Bull in plaats van Coca Cola."

Gulzige wereldvoetbalbond

Het is dus maar de vraag wie het meeste baalt van de aflopende samenwerking. Het lijkt er op dat toch vooral de FIFA zijn hand heeft overspeeld in de onderhandelingen.

"Het voetbalspel is populair genoeg om zonder FIFA als naam door te gaan", denkt Stijn Jacobs." Het is het meest verkochte videospel ter wereld jaar na jaar. Een paar jaar geleden was dat misschien anders, maar nu is de community groot genoeg."

"Vergeet niet dat Pro Evolution Soccer een tiental jaar geleden nog groter was dan FIFA. Nu zijn ze helemaal geen concurrent meer, FIFA is ultradominant."



"EA zal misschien enkel meer geld moeten pompen in marketing om de nieuwe naam bekend te maken bij het publiek."

"De FIFA van zijn kant was een beetje gulzig, denk ik. Want eigenlijk voegt de samenwerking met FIFA in het spel zelf niets toe behalve dat het WK er dan inzit."

In de plaats van meer, blijft de FIFA vanaf 2023 achter met lege handen.