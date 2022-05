Knoop over historische hervorming Champions League doorgehakt: UEFA doet twee toegevingen

De Champions League staat in 2024 voor de grootste verandering in de geschiedenis van de competitie. Het kampioenenbal breidt uit van 32 naar 36 ploegen met één klassement waarin teams volgens het Zwitserse model - iedere club krijgt een pakket tegenstanders dat in totaal even zwaar is - tegen elkaar spelen.

De beste acht in het eindklassement gaan door, evenveel andere spelen nog play-offs om in de achtste finales te geraken. Op die manier zou het aantal wedstrijden in de Champions League stijgen van 125 naar 225, wat voor veel meer inkomsten zal zorgen.



Vandaag besliste de UEFA om acht in plaats van tien groepswedstrijden te spelen. Een toegeving voor de nationale competities, die hun agenda bedreigd zagen door de nieuwe plannen.

Ook de omstreden twee tickets voorbehouden voor grootmachten (op basis van de clubcoëfficiënt) zijn afgezwakt. Nu krijgen de twee best presterende landen een extra ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Dit seizoen zouden dat Engeland en Nederland zijn.

"De UEFA heeft vandaag getoond dat ze volledig toegewijd zijn om de fundamentele waarden van de sport en principes van een open competitie te bewaken", vertelde voorzitter Aleksander Čeferin na afloop. "Met beloningen op basis van sportieve verdiensten, volledig in lijn met het Europese model."