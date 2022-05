Zelfs Zlatan Ibrahimovic gehoorzaamde braaf: hoe “pizzabakker” Mino Raiola uitgroeide tot supermakelaar

“Christian Vieri: 24 goals. Filippo Inzaghi: 20 goals. David Trezeguet: 20 goals. En dan jij… 5 goals. Denk je nu echt dat ik jou met deze statistieken kan verkopen? Verpats je dure auto’s en begin drie keer zo hard te trainen." In zijn biografie beschrijft Zlatan Ibrahimovic zijn eerste en meteen memorabele ontmoeting met Mino Raiola. U moet weten: wie tegen de Zweedse stervoetballer een grote mond opzet, krijgt steevast de rekening gepresenteerd. Raiola niet. Ibrahimovic is zelfs gecharmeerd door de grofgebekte Nederlander in jeansbroek en versleten T-shirt. Hij verkoopt een dag later prompt zijn Porsche Turbo en haalt een Fiat Stillo in de garage. Later zou het voetbalfenomeen nog heel vaak van wagen wisselen, maar nooit meer van makelaar.

49 miljoen euro commissie bij transfer Pogba

Bovenstaande anekdote typeert Mino Raiola. Of de grootste voetballer aller tijden of een rechtsback uit de tweede klasse met hem aan tafel zat: Raiola gooit je zijn onverbloemde mening aan 120 kilometer per uur in het gezicht. Johan Cruijff noemde hij ooit “een demente bejaarde”, Sep Blatter was dan weer "een dictator die meteen naar de gevangenis moest”. Door zijn grote mond, onverzettelijkheid en werkethiek slaagt de charismatische Nederlander met Italiaanse roots er wel in om een indrukwekkend klantenbestand op te bouwen. Onder meer Erling Haaland en Paul Pogba vertrouwen hun "Godfather" blindelings. Net als Mario Balotelli. Wanneer het enfant terrible zijn eigen huis in lichterlaaie zet door vuurwerk af te steken in de badkamer belt hij niet naar de brandweer, wel naar… Mino Raiola. De nauwe band met zijn spelers is op dat moment revolutionair in het wereldje. Net als de torenhoge commissies die hij voor hun transfers opstrijkt en waar hij naar eigen zeggen ook ruimschoots recht op heeft. Het is een nieuwe realiteit die het voetbal voorgoed verandert. Al gaat de immer telefonerende Raiola zeker niet alleen door het vuur voor wereldsterren, maar eveneens voor de vele “kleine garnalen” in zijn portefeuille. Een spits met een verleden in de Belgische competitie vertrouwde ons ooit toe dat Raiola een transfer voor hem regelde en vervolgens zijn volledige commissie liet vallen. “Verdien ik wel terug bij je volgende transfer”, knipoogde hij eens. Nu ja, op een totaal vermogen van flink wat miljoenen maken een paar duizenden euro’s natuurlijk weinig uit. Alleen al bij de recordtransfer van Pogba naar Manchester United streek Raiola volgens gelekte documenten 49 miljoen euro op. Slik.

Alles begon in Haarlem

Niet slecht voor "een pizzabakker uit Haarlem". Het is een etiket dat ten onrechte aan de supermakelaar plakt, maar hij evenwel erg koestert. In het pizzarestaurant van zijn oom en vader begon namelijk de carrière van Raiola. Hij is er het manusje-van-alles (maar bakt nooit pizza’s) en staat als tiener al in voor de onderhandelingen met banken en zakenpartners door het gebrekkige Nederlandse van zijn familieleden. Tijdens een bezoekje van het bestuur van het lokale voetbalteam FC Haarlem weet Raiola zich als 20-jarige binnen te praten bij de club. Snel zou hij zijn eerste stappen in de (toen nog braakliggende) makelaarswereld zetten. Door de transfer van de toen relatief onbekende Tsjech Pavel Nedved naar Lazio Roma te fixen, maakt Raiola voor het eerst écht naam. Ontelbare deals zouden nog volgen. De opgebouwde roem verandert Raiola allerminst. In halve strandoutfits blijft hij de kantoren van de grootste clubbestuurders ter wereld binnenwandelen - geregeld gooit hij zijn witte sneakers op een bureau. “Ik kleed me zo slecht dat als het om zaken gaat, iedereen me onderschat en ik meer geld verdien”, lachte hij eens.

Ik kleed me zo slecht dat als het om zaken gaat, iedereen me onderschat en ik meer geld verdien Mino Raiola

"Maffiabaas" zonder manieren