Voetbalmakelaar Mino Raiola is op 54-jarige leeftijd overleden

Mino Raiola is/was de zaakwaarnemer van sterren als Zlatan Ibrahimovic, Matthijs de Ligt, Paul Pogba en Erling Haaland.

In het verleden was de Nederlander, geboren in Italië, ook de makelaar van Rode Duivel Romelu Lukaku.



In 2020 werd Raiola in Nederland nog verkozen tot "meest invloedrijke persoon in de voetbalwereld". Hij haalde het in de verkiezing van magazine Voetbal International van onder meer Johan Cruijff.