Infantino neemt gas terug rond tweejaarlijks WK: "FIFA onderzocht enkel haalbaarheid"

De FIFA liet de afgelopen maanden een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een WK om de twee jaar in plaats van de huidige vierjaarlijkse cyclus.

Het idee kreeg bakken kritiek, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA, dat zijn eigen EK wil beschermen.

Donderdag op het FIFA-congres, daags voor de loting voor het WK 2022 in Qatar, ging FIFA-voorzitter Gianni Infantino dieper in op de materie, waarbij hij de rol van de FIFA minimaliseerde. "Laat ik heel duidelijk zijn: de FIFA heeft nooit een tweejaarlijks WK voorgesteld."

"Het laatste FIFA-congres (in 2021, red.) stemde ermee in om de haalbaarheid van een WK om de twee jaar te bestuderen. De volgende fase is overleg, om een overeenkomst te vinden en compromissen te sluiten."

Een tweejaarlijks WK zou voor de FIFA heel wat extra inkomsten betekenen. Nochtans heeft de FIFA niet te klagen.

Dit jaar wordt er een recordomzet van 6,3 miljard euro verwacht, 540 miljoen euro meer dan in de begroting was opgenomen. Er was een significante stijging merkbaar in de inkomsten uit televisierechten, sponsoring en marketing.