Gianni Infantino is kandidaat voor 3e ambtstermijn als FIFA-voorzitter

Gianni Infantino, jurist van opleiding, kwam in 2016 aan het hoofd van de FIFA, toen de Wereldvoetbalbond geplaagd werd door een enorm corruptieschandaal. Voordien was hij secretaris-generaal bij de Europese voetbalbond (UEFA).



De Zwitserse Italiaan was bij de FIFA de opvolger van de gecontesteerde Sepp Blatter, die pas een jaar eerder herkozen was, maar zich onder grote druk genoodzaakt zag op te stappen.



In 2019 werd Infantino herkozen, hij was toen de enige kandidaat. Momenteel hebben zich evenmin tegenkandidaten aangediend. Infantino mikt op een 3e en laatste termijn van 4 jaar tijdens het verkiezingscongres, dat begin 2023 voorzien is. Tot 4 maanden voor het congres kunnen anderen zich kandidaat stellen.