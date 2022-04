Ronaldo en zijn gezin verwerken dood van zoontje: "Onze dochter is nu thuis"

Cristiano Ronaldo deelde gisteren een mooie foto van zijn gezin op Instagram. Op de foto staat ook zijn pasgeboren dochter. Het kindje is thuis, maar haar broertje overleed bij de geboorte.

Dat drama proberen Ronaldo en zijn vrouw nu een plaats te geven. "Home sweet home", klonk het in het bijschrift. "Mijn vrouw en dochter zijn eindelijk weer thuis bij ons. We willen iedereen nog eens bedanken voor alle steun. Dat is heel belangrijk voor ons en we voelen ook de liefde en het respect."

"Nu is het tijd om dankbaar te zijn voor het leven dat we net hebben mogen verwelkomen", sluit Ronaldo af bij de foto met zijn hele kroost en zijn jongste dochter in zijn armen.