"Hoe op 1 week een gans seizoen om zeep helpen": Marc Coucke diep ontgoocheld na valse start Anderlecht

Het mag duidelijk zijn dat de optelsom van de verloren bekerfinale en valse start in de play-offs flink aangekomen is bij Anderlecht.

De teleurstellende nederlaag van de recordkampioen in Union zette een flinke knauw in de euforie. "Hoe op 1 week een gans seizoen om zeep te helpen", schreef Coucke - met enkele veelzeggende emojis bij de post.

Ook doelman Hendrik Van Crombrugge gaf gisteren al toe dat de dubbele dreun aangekomen is. "Als je die zware teleurstelling van de bekerfinale hebt verwerkt, probeer je met goede moed de volgende wedstrijd aan te vatten. Maar dat moet je wel doen met scherpte. Als je dan zo’n start neemt als vandaag, is dat gewoon in je eigen voet schieten."

"Het was gewoon niet goed genoeg. Onze start was weer heel slap. We worden al na 2 minuten bij een snel genomen vrije trap op achterstand gezet. Als dat het op het einde van een wedstrijd gebeurt, als iedereen moe is, kan ik dat nog begrijpen, maar in het begin van de match mag dat niet gebeuren."



Na affluiten lieten de fans van paars-wit al merken dat ze meer verwachten van hun ploeg (zie hieronder).