Pro League voorziet extra cameraman tijdens play-offs: "Zo zal elke camera zeker bemand zijn"

We keren even terug naar zondag 3 april: AA Gent verspeelt zijn plekje in de top 4 na een 2-2-gelijkspel tegen Cercle Brugge. Achteraf is er veel commotie over de gelijkmaker van de Bruggelingen. Somers leek buitenspel te staan, maar de VAR greep niet in.

Blijkbaar beschikte de videoscheidsrechter niet over beelden, omdat de camera aan het strafschopgebied nog niet bemand was in de openingsfase.



Dat zal in de play-offs niet meer gebeuren. De Pro League, het Referee Department van de KBVB, Eleven Sports en Mediapro zaten vandaag samen en beslisten een extra cameraman te voorzien: "Zo zullen de de verschillende camera's permanent bemand zijn", klinkt het.