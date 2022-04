Peter Vandenbempt: "Van druk of stress was er bij Union niets te merken"

Union, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp hebben de laatste rechte lijn richting titel ingezet. Na de eerste speeldag stelt voetbalcommentator vast dat de Champions' Play-offs in twee verdeeld zijn. "Al heeft het verleden geleerd dat we altijd voorzichtig moeten zijn met vroege conclusies in de play-offs."

Peter Vandenbempt in een notendop:

"Niets te merken van druk of stress bij Union"

Union en zijn fans waren helemaal zichzelf tegen Anderlecht. Het heeft 100 procent gespeeld naar zijn kwaliteiten. Met een bliksemstart manoeuvreerde het Anderlecht van bij de start in een moeilijke positie.



Een zeer efficiënt Union heeft ook maximaal geprofiteerd van de fouten waartoe het Anderlecht gedwongen heeft, met een gezond agressieve pressing. De leider won de duels. Aan niets kon je merken dat er eventueel druk of stress was door het debuut in de play-offs of door de overwinning van Club Brugge eerder op de dag.



Dat Anderlecht een non-prestatie leverde, hielp uiteraard, maar het neemt niets weg van de verdienste van Union. Het duo voorin, met Vanzeir en Undav, was weer heel goed. Ook een bijzondere vermelding voor Nieuwkoop op de rechterkant. En doelman Moris deed op een moeilijk moment voor Union ook een geweldige save.

Felice Mazzu heeft zo al 3 keer gewonnen van Vincent Kompany in de Brusselse derby. Hij kan zijn spelers met een weloverwogen plan het veld insturen en ze ook tegelijkertijd zen én messcherp aan de aftrap brengen.



Eigenlijk is de 2e beloning van het seizoen nu al een feit. Union was al zeker van Europees voetbal en het zal nu al heel raar moeten lopen mocht het nu al niet zeker zijn van minimaal de voorrondes van de Champions League. Dat is dus plaats 2.

"Van de progressie van Anderlecht is ineens nog heel weinig te merken"

Op sociale media postte Marck Coucke "Hoe op één week tijd een heel seizoen om zeep te helpen." Misschien verstuurd in de ontgoocheling van het moment, maar het is wel de harde realiteit. Zo simpel is het.



Anderlecht verloor de bekerfinale en gooide op de eerste speeldag van de play-offs wellicht ook zijn laatste kans op de eerste twee plaatsen definitief weg.



Vooral de manier waarop is pijnlijk. Neem er ook nog de laatste wedstrijd van de competitie tegen Kortrijk bij en dan moet je vaststellen dat Anderlecht in matchen waarin het moet gebeuren nu 3 keer op rij ver beneden zijn niveau gepresteerd heeft.



In Kortrijk werd dat nog gecorrigeerd in de 2e helft, maar nu 2 keer niet. Anderlecht heeft op een onverklaarbare manier de rode loper uitgerold voor Union, door slecht en ongecontroleerd te verdedigen en door traag en stereotiep te voetballen.



De reactie op die vroege achterstand was nog wel goed, 2-2 had zeker gekund en dan vertellen we vandaag misschien een ander verhaal. Maar dan begon het opnieuw hopeloos slecht aan de 2e helft en was het eigenlijk de hele 2e periode de grote leegte.



Twee keer een enorme teleurstelling op één week, amper 2 weken nadat in die wedstrijd tegen Charleroi alles op zijn plaats leek te vallen. Van de progressie van Anderlecht is ineens nog heel weinig te merken. Dat is schrikken, ook voor de bazen.



De fans die in het Dudenpark waren, waren al niet blij en zondag is er de topper tegen Club Brugge. Een nieuwe afgang tegen de rivaal thuis gaan ze nog moeilijk verteren. Anderlecht kon in Play-off I al 10 matchen op rij niet meer winnen. Dat zijn toch onthutsende cijfers voor een instituut als Anderlecht.

"Champions' Play-offs zijn in twee verdeeld"

Club Brugge had met Antwerp een tegenstander van een ander kaliber dan Anderlecht. Antwerp was duidelijk geprikkeld om te tonen dat het ook nog een rol van betekenis wil spelen.



Op het vlak van organisatie, discipline en strijdlust heeft Antwerp een goeie wedstrijd gespeeld. Voor de rust was er een goeie Nainggolan op die positie hoger in het veld en voor Club Brugge was het gewoon een moeilijke wedstrijd.



De overwinning was een beetje zoals het doelpunt: fortuinlijk. Een gelijkspel had ook gerechtvaardigd geweest. Als Antwerp dat volgende week nog een keer kan herhalen, zal Union op de Bosuil ondervinden dat het moeilijk zal zijn.



Het was een felle en gesloten match, een typische PO I-wedstrijd waar niet te veel plezier aan te beleven viel. Antwerp probeerde het vleugelspel van Club Brugge redelijk te neutraliseren en trainer Priske had zijn elftal helemaal aangepast aan Club, ook met mandekking op Vanaken en Rits. Dan is het gewoon moeilijk voetballen.



Tegelijkertijd kan Club zich wel verheugen over een paar individuele prestaties, zoals van Noa Lang. De beste Lang, dat zal belangrijk zijn om de play-offs naar zich toe te trekken. Mata is ook defensief altijd een zekerheid.



Het was een goeie overwinning voor Club Brugge, zonder veel franje, waardoor je wel Antwerp van je afschudt en in de flow blijft. Na één speeldag kunnen we zeggen dat de Champions' Play-offs in twee verdeeld zijn. Union en Club Brugge zullen strijden om de titel, al heeft het verleden geleerd dat we altijd voorzichtig moeten zijn met conclusies midden de play-offs.