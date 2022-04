Club Brugge legt druk bij Union met felbevochten zege tegen Antwerp, Buchanan matchwinnaar

De verwachte storm van Club Brugge in het wedstrijdbegin bleef uit. Antwerp ving de thuisploeg goed op en dreigde zelfs als eerste, Frey liet een uitstekende kans onbenut.

Pas halverwege de eerste helft kwam Club wat beter in zijn spel. Skov Olsen had na een splijtende pass van Odoi de 1-0 aan de voet, maar aarzelde te lang. Tien minuutjes later vond Buchanan wel de weg naar de goal, zij het met een gelukje: zijn schot dwarrelde via de voet van Haroun over Butez in doel.

De goal zorgde even voor een opflakkering in de wedstrijd: Haroun trapte van dichtbij op Mignolet, Butez stopte een schot van Skov Olsen in de korte hoek.

Na de pauze verviel de wedstrijd weer in een nerveus en weinig hoogstaand kijkstuk. Het aantal doelkansen bleef beperkt tot een absoluut minimum. Een ongevaarlijke kopbal van Vanaken en een botsend schot van Vines, meer was het niet.

En dus bleef het logischerwijze 1-0. Club Brugge doet wat het moet doen, maar erg overtuigend was het allemaal niet.