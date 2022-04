Peter Vandenbempt voor de start van de play-offs: "Club Brugge is de favoriet"

"Het wordt nu of nooit voor Union. Ze hebben de titel te verliezen!"

"Union staat op de drempel van een afspraak met de geschiedenis. Een kleine ploeg die het kampioenschap wint? Dat had ik niet meer voor mogelijk gehouden in dit competitiesysteem."

"Op het vlak van de halvering van de punten zal de schade nog wel meevallen in het Dudenpark. Van 5 naar 3 is niet zo dramatisch als van 14 naar 7."

Dus is Union klaar voor de titelrace? Vandenbempt twijfelt. "Die play-offs zouden wel eens een nadeel kunnen zijn", denkt hij. "Er ontstaat een hele andere dynamiek."

"Met 10 op 18 tegen de andere teams uit de Champions' Play-offs zijn ze zelfs matig bedeeld geweest dit seizoen. Tegen Antwerp of Club Brugge hadden ze een beter resultaat verdiend."

"Gaandeweg is de titelambitie ook beginnen te leven. Zonder stress en alle druk bij de tegenstander leggen? Dat hoor ik nu niet meer", merkt de voetbalreporter op.

"Als Club de titel pakt, is dat mee te danken aan het grote budget"

Ook de transferpolitiek van blauw-zwart krijgt een pluim van onze voetbalspecialist. "Met de wintertransfers schiet Club Brugge 4 keer in de roos. Odoi, Buchanan, Skov Olson en Adamyan zijn allemaal uitgegroeid tot basisspelers."

"Nu is het omgekeerd. Club heeft zich opgewarmd voor de play-offs met 8 zeges op een rij. Op dat vlak heeft Schreuder het voor mekaar."

"Vorig seizoen hebben ze de competitie lang overvleugeld, om in het tweede deel weg te zakken."

Vandenbempt knikt: "Voor mij is Club Brugge de favoriet."

"Eerste twee matchen bepalen of en welke rol Anderlecht zal spelen"

Anderlecht zal even moeten bekomen van de bekernederlaag.

Onze radiocommentator: "Ik ben niet zeker of ze snel zullen herstellen, neen."

"Veel meer dan de nederlaag tegen Gent was het de manier waarop Anderlecht gevoetbald heeft in de bekerfinale. Zorgwekkend vond ik het. Anderlecht is zichzelf niet geweest op de Heizel."

"Met de Boussoufa's of de Degryses van deze wereld had Anderlecht altijd een antwoord klaar op de grote momenten. Dat zagen we nu niet", getuigt onze commentator.

"De eerste twee matchen, tegen Union en Club Brugge, zullen bepalen of en welke rol Anderlecht zal spelen in de Champions' Play-offs."

Vorig seizoen stond Anderlecht ook in de eindronde. "Nu zal blijken of ze een stap hebben gezet. Toen hebben ze goed gevoetbald in de play-offs, maar geen enkele match gewonnen."

"Als hen dat nu opnieuw overkomt, zal de bekernederlaag nog bitterder smaken."